Üsküdar'da 'yaşıyorum' tepkisi: İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da 'yaşıyorum' tepkisi: İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti

12.11.2022 12:29
Üsküdar'da 'yaşıyorum' tepkisi: İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), öldüğü gerekçesiyle bir vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), öldüğü gerekçesiyle bir vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Herhangi bir tebligat almadan suyu kesilen vatandaş, İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü'ndeki yetkililere kimliğini göstererek yaşadığını kanıtladı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ tarafından görevlendirilen yetkililer, öldüğü gerekçesiyle Muhittin Akkenar isimli vatandaşa ait su aboneliğini iptal etti. Sabah uyandığında suların kesik olduğunu fark eden Akkenar, konuya ilişkin bilgi almak üzere İSKİ Üsküdar Şube Müdürlüğü'ne gittiğinde ölü olduğu gerekçesiyle suyunun kesildiğini öğrendi. Kendisine herhangi bir tebligat yapılmadan suyu kesilen vatandaş, kimliğini göstererek yaşadığını ispat etmeye çalıştı. İstenen tüm belgeleri İSKİ'ye sunan Akkenar, suyunun kullanıma açılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"Kimliğimi göstererek ölü olmadığımı ispatladım"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan mağdur Muhittin Akkenar, "Binamdaki suyun kesildiğini anlayınca İSKİ Müdürlüğü'ne gittim. Oradaki yetkililer borcumun olmadığını, ölü olabileceğimi söylediler. Ben de kimliğimi göstererek ölü olmadığımı ispatladım. Konuda bir yanlışlık olabileceğini söylediler, düzelteceklerini belirttiler. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Evimizde hala sular akmıyor. Ölü olmadığımızı ispat ettik. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Hayatta olmasına rağmen İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti Hayatta olmasına rağmen İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti Bakırköy'de vatandaşların toz çilesi Bakırköy'de vatandaşların toz çilesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Üsküdar, İSKİ, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da 'yaşıyorum' tepkisi: İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor
12:19 Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık
11:51 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk
11:38 Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
11:33 Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı
11:32 Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor
10:57 Eskişehir'de kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı
10:49 EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar
10:38 İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 13:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Üsküdar'da 'yaşıyorum' tepkisi: İSKİ 'öldün' dedi, suyunu kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement