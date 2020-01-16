Üsküdar'da yazma ve dokumada çağdaş yorumlar sergisi açıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da yazma ve dokumada çağdaş yorumlar sergisi açıldı

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi, yazma ve dokuma sanatındaki eserleriyle Anadolu'nun kültürel zenginliğini modern yaşama kazandıran Doç. Dr. N. Didem Öz'ün Yazma ve Dokumada Çağdaş Yorumlar Sergisi'ni İstanbullularla buluşturdu.

Üsküdar'da yazma ve dokumada çağdaş yorumlar sergisi açıldı, System.String[]

Üsküdar Belediyesi, yazma ve dokuma sanatındaki eserleriyle Anadolu'nun kültürel zenginliğini modern yaşama kazandıran Doç. Dr. N. Didem Öz'ün Yazma ve Dokumada Çağdaş Yorumlar Sergisi'ni İstanbullularla buluşturdu. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in katılımıyla, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik ile serginin açılış kurdelesi kesildi.


Doç. Dr. N. Didem Öz'ün Anadolu'nun el emeği dokuma ve yazmalarından yola çıkarak hazırladığı, özü Anadolu'da saklı eserlerden oluşan Yazma ve Dokumada Çağdaş Yorumlar Sergisi, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer'in katılımıyla, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan açılışla başladı. Yazma ve dokuma sanatlarının ana vatanı olan Anadolu'nun kültürel zenginliğini modern çağın ihtiyaçlarıyla harmanlayarak hazırladığı eserlerden oluşan sergi, 4 Şubat tarihine kadar sanatseverleri Anadolu'nun en eski dönemlerine uzanan tarihi bir yolculuğa çıkaracak.


"Geleneksel kültürlerimize ışık tutacağız"


Sergi açılışında sanatçıya plaket takdim eden Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Üsküdar bir kültür şehri. İnsanların sevdiklerine buluştuğu bu mekanda güzel programlara ev sahipliği yapıyoruz. Bunlarda bir tanesi saygı değer Didem hocamızın dokuma ve yazma sanatlarımızın en güzel nadide örneklerini barındıran bu sergi. Mekanlarımız ile beraber, Valide Sultan gemimizdeki, kültür merkezlerimizde ki farklı programlarımız ile beraber bu çalışmaların içerisinden olmaktan, bu çalışmalara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Buraya kadar geldiniz teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar Belediyesi, Bağlarbaşı, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:54 Kaynak: İHA
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