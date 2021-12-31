Üsküdar'da yenilen Mustafa Kavsar Baba Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Üsküdar'da yer alan ve yenilenme çalışmaları tamamlanan Mustafa Kavsar Baba Camisi, cuma namazının ardından ibadete açıldı.

Açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Osman Boyraz ve Hulusi Şentürk, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile restorasyonu gerçekleştiren Kalyon Vakfı adına Orhan Cemal Kalyoncu katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan milletvekili Boyraz, geçen yılı yoğun projelerle geçirdiklerini belirterek, Başkan Türkmen ve ekibine teşekkür etti.

Milletvekili Hulusi Şentürk, mescitlerin Allah'ın evleri olduğunu ve Allah'ın evlerini ancak iman etmiş ve O'nun Resul'ünün sünnetine ittifa etmiş olanların inşa, ihya ve temizlik vazifesini yapabileceğini dile getirdi. Şentürk, bu vazifeyi yapan aile ve vakfa teşekkürlerini sundu.

Üsküdar Kaymakamı Demiryürek, yeni yılın sağlık, huzur ve bereket getirmesini, salgının da sonlanmasını diledi. Demiryürek, Üsküdar'ın camileri, çeşmeleri ve imalathanelerinin yenilenmesi konusunda ciddi bir mesai harcayan Belediye Başkanı Türkmen'i tebrik etti.

"Restore edilen cami sayısı 87'ye ulaştı"

Özel bir gün yaşadıklarını dile getiren Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Üsküdar'ın tarihi camilerinden birisini daha restore ederek yeniden ibadete açmanın huzuru ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Caminin 1650'li yıllarda Kavsar Mustafa Efendi tarafından yapıldığını anlatan Türkmen, "Ardından değişik zamanlarda tamirat, tadilat, restorasyon geçirmiş. 1990'lı yıllarda cami yeniden yapılmış ama o aslını yitirmiş idi. Biz de Üsküdar Belediyesi ve hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın katkılarıyla bu güzel camiyi restore ettik." dedi.

Türkmen, açılışını yaptıkları bu cami ile restore ettikleri cami sayısının 87'ye ulaştığını, hedeflerinin Üsküdar'daki 100'ün üzerinde camiyi yenilemek ya da yeniden yapmak olduğunu, 10'a yakın caminin de inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Mustafa Kavsar Baba Camisi'nin restorasyonunu gerçekleştiren Kalyon Vakfı adına konuşan Orhan Cemal Kalyoncu ise İstanbul'da birçok cami restore ettiklerini belirterek, geleceğe bırakacakları tek şeyin bu tür eserler ve yetiştirecekleri nesiller olduğunu söyledi.

Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı'nın yaptığı duanın ardından caminin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından camide cuma namazı kılındı.