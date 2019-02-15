Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yenilenen Cami Açıldı

Üsküdar'da Yenilenen Cami Açıldı

53 dakika önce

Üsküdar Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Küplüce Cennet Camisi, törenle ibadete açıldı.

Üsküdar'da Yenilenen Cami Açıldı, System.String[]
Üsküdar Belediyesi ile hayırseverlerin desteğiyle yeniden yaptırılan Küplüce Cennet Camisi, törenle ibadete açıldı.

Cuma namazı sonrası düzenlenen açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün güzel bir caminin yeniden ibadete açılışı dolayısıyla bir aradayız. Caminin yapılmasına verdiği destekten dolayı rahmetli Abdullah Tivnikli'yi minnetle rahmetle şükranla yad ediyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Tivnikli ailesinin, İslam dünyasının bu güzel eserlerini inşasına yönelik sevgisini, hamiyetperverliğini biliyoruz. Sadece bu camimiz değil, Üsküdar'da başta Marmara İlahiyat Camisi olmak üzere yaptığı eser ve hayırları Allah kabul etsin. Yurt dışında da birtakım eserleri var. Mekanı cennet olsun." dedi.

Tivnikli ailesi adına konuşan Ebubekir Tivnikli ise "Rahmetli Abdullah Tivnikli'nin buranın en ufak taşında bile emeği var. En son anına kadar gelerek burayı ziyaret etti. Ama açılışı yapmak bize nasip oldu. Kendisinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua okumasının ardından cami açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:13 Kaynak: AA

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