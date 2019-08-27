Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da yere düşen üç Ebabil kuşu, Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındı
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Üsküdar'da yere düşen üç Ebabil kuşu, Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındı

1 saat önce

Üsküdar'da yere düşen üç Ebabil kuşu, Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındı Ebabillerin Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındığı anlar kameradaİSTANBUL - Göç yolculukları sırasında sürüden koparak yere düşen üç Ebabil kuşu, vatandaşlar tarafından Üsküdar Belediyesi Minik...

Üsküdar'da yere düşen üç Ebabil kuşu, Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındı

Ebabillerin Çamlıca Camii'nin çatısından gökyüzüne salındığı anlar kamerada

İSTANBUL - Göç yolculukları sırasında sürüden koparak yere düşen üç Ebabil kuşu, vatandaşlar tarafından Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirildi. Burada kontrolleri yapılan kuşlar, Çamlıca Camii'nin çatısından tekrar gökyüzüne salındı.

Ender kuş türlerinden biri olan Ebabil kuşlarından üç tanesi, Üsküdar üzerindeki göç yolculukları sırasında uçamayarak yere düştü. Kuşları alan vatandaşlar Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniğine getirdi. Kuşların burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldı. Daha sonra veteriner hekim ile beraberindeki güvenlik görevlisi ve Büyük Çamlıca Camii'de çalışan görevli, kuşları tekrar gökyüzüne salmak üzere harekete geçti. Ebabil kuşları tekrar havalanmaları için yüksek bir noktadan atılmaları gerektiği sebebiyle Büyük Çamlıca Camiinin çatısına çıkarılmaya karar verildi. Veteriner hekim ile beraberindekiler, caminin içinde uzun bir yolculuğun ardından çatıya çıkabilmeyi başardı. Üç Ebabil kuşu buradan gökyüzüne salındı. Kuşlar tekrar uçmaya başlayarak göç edecekleri yere doğru kanat çırptı.

Üsküdar, Çamlıca, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:07 Kaynak: İHA
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