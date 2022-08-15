Üsküdar'da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı

Suudi Arabistanlı aileden acı çağrı! Bir çocuğun hayatı belki de Messi'nin ellerinde

Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Üsküdar'da yoğun yağış sonrası göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde olan İETT aracında fenalaşan bir vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde yağışlar sağanak şeklinde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL