Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı - Son Dakika
Üye Girişi

Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı

06.09.2022 14:31
Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı

Üsküdar'da yokuş aşağıya inen kamyon yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı.

Üsküdar'da yokuş aşağıya inen kamyon yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyon önce bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan çıkartıldı.

Kaza, saat 11: 30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 FYB 18 plakalı IVECO marka kamyon yokuş aşağıya indiği sırada yağmurdan kayganlaşan yolda kayarak kaza yaptı. Duramayan kamyon bir evin duvarı ve doğalgaz kutusuna çarptı daha sonrada devrildi. Vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan 3 kişi kendi imkanları ile araç içerisinden çıktı. Kazada şans eseri araç içerisinde bulunan 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Antalya'da trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor Antalya'da trafik denetimleri hız kesmeden devam ediyor Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tragger, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: Üsküdar'da doğalgaz kutusuna çarpan kamyonet yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement