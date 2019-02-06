Üsküdar'da Yol Çökmesi

Üsküdar'da çöken yolun onarım çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Üsküdar'da çöken yolun onarım çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.





Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Mahallesi Beybostanı Sokağı'nda küçük çaplı yol çökmesi meydana geldi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, bakım ve onarım çalışması yaparken sokaktaki doğal gaz borusu delindi.



Etrafa koku yayılması üzerine, polis ve İGDAŞ ekiplerine haber verildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken İGDAŞ görevlileri de delinen boruyu onardı.

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