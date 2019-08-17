Üsküdar'da yolda çökme
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Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA-ÜSKÜDAR'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:25 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA-ÜSKÜDAR'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.
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