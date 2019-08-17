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ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

24 dakika önce

Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHAÜsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

ÜSKÜDAR'DA YOLDA ÇÖKME HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]
Cengiz ÇOBAN-İstanbul-DHA
Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken alan havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar Bosna Bulvarı, Göktürk sokaktaki yol çöktü. Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sel suları nedeniyle kaldırım da aşınırken, yol kenarındaki elektrik direkleri yan yattı.


İstanbul, Üsküdar, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:15 Kaynak: DHA
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