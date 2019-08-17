Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü
1 saat önce
Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü.
Üsküdar Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:22 Kaynak: İHA
'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü
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