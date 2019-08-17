Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü
Son Dakika Genel Haber

Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü

1 saat önce

Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü.

Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü
Üsküdar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taksim Meydanı'nda deprem simülasyon tırına yoğun ilgi
İntihar girişimini hem canlı yayınladılar, hem de keyif alarak izlediler Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:12:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da yollar göle döndü, vatandaşlar ayakkabılarını çıkarıp yürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]