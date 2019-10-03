Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi
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Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi

1 saat önce

Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar'da yolun altından çıkan tarihi kalıntılar havadan görüntülendi, System.String[]

Üsküdar'da yol üzerinde yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın altından tarihi kalıntılar çıktı. Bölgedeki çalışmalar durdurulurken, tarihi kalıntılar havadan görüntülendi.


Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı. Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.


Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Üsküdar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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