Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı - Son Dakika
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Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı

08.09.2022 10:32

Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptıİSTANBUL Üsküdar'da, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halinde olan cip çarptı.

Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı

İSTANBUL Üsküdar'da, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına seyir halinde olan cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yaralanırken ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Hafif yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Cemil Ö. kontrolündeki 34 DF 3858 plakalı cip, yolun karşısına geçen Pembe M. İsimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın yola savrulurken hafif şekilde yaralandı. Ünalan İtfaiye istasyonunun önünde olan kazada, istasyonda bulunan itfaiye ekipleri yaralı kadına ilk müdahalede bulunarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı - Son Dakika
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