Üsküdar'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı

05.08.2023 17:55

Üsküdar'da yaşanan olayda, yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı defalarca bıçaklayarak yaralayan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tartışmanın büyümesiyle gerçekleşen saldırı sonucunda Merve Veziroğlu Yıldırım hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

ÜSKÜDAR'da yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı (32) defalarca bıçaklayarak yaralayan Yunus Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.  Merve Veziroğlu Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürerken adliyeye sevk edilen Yunus Yıldırım bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Üsküdar'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım'ı bıçaklayan saldırgan tutuklandı - Son Dakika
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