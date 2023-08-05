Üsküdar'da Yüksek Mimar ve Youtuber Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Yüksek Mimar ve Youtuber Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

05.08.2023 10:10

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Olayın ardından Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, kız kardeşinin yoğun bakıma alındığını ve kanaması olduğunu belirtti. Olayın yaşandığı binada yaşayan bir tanık ise çift arasında geçimsizlik olduğunu söyledi.

ÜSKÜDAR'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, 32 yerinden bıçaklamış dedi.

32 YERİNDEN BIÇAKLADI

Dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

"YOĞUN BAKIMA ALDILAR"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

Kaynak: DHA
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Yunus Yıldırım, Üsküdar, Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Yüksek Mimar ve Youtuber Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'da Yüksek Mimar ve Youtuber Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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