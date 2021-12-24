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Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi - Son Dakika

Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi

24.12.2021 14:11
Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi

Üsküdar Belediyesi, ekonomide alınan bir dizi önlem sonrası, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, marketlerde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konularını denetledi.

FİYATLAR NE YÖNDE İLERLİYOR

Döviz kurundaki yükselme döneminde fiyatları artırılan market ürünlerinin, dövizin ciddi şekilde düşüşü sonrası fiyatların aşağı çekilip çekilmediği, bugün Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluklu çalışma konusu oldu.

Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi

BAZI ÜRÜNLERDE İNDİRİM, BAZI ÜRÜNLERDE YÜKSEK FİYAT

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, Üsküdar meydan çevresi, Balıkçılar Çarşısı ve ilçe genelinde yer alan büyük zincir marketlere tek tek giderek denetimlerde bulundu. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketleri incelendi. Dövizin yüksek olduğu günler ile bugünkü düşük döviz kurları dolayısıyla fiyatların normale çekilip çekilmediği gözden geçirildi. Marketlerde bazı ürünlerde önemli indirimler gözlenirken bazı ürünlerde olması gereken düşük fiyatın yer almadığı gözlendi.

FİYATLARI KASADA KONTROL ETTİLER

Ekipler, fiyat farklılıklarını kasaya götürdükleri ürünlerle de kontrol ettiler. Etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediği karşılaştırıldı. Etiketlerde ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları rapor tutularak ilgili bakanlık birimlerine gönderildi.

Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi

RAPORLAR HALİNDE İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİYORUZ

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, "Üsküdar Belediyesi olarak bugün marketlerimizde etiket ve fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin etiketler doğru yansıtılıp yansıtılmadığına bakıyoruz. Ürün gramajları ve çeşitliliği etikette doğru mu diye bakıyoruz. Daha sonra etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. İkinci kontrolümüz de reyonlarda indirim olan ürünlerin kasaya yansıyıp yansımadığına bakıyoruz. Eğer uyumsuzluk varsa tespit ettiklerimizi rapor haline getirip İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiyoruz" dedi.

FİYATLARIN CİDDİ ANLAMDA DÜŞECEĞİNİ UMUYORUM

Market Şube Müdürü Mehmet Portakal, "Kur artışıyla beraber fiyatlar arttı ama kurun düşüşüyle beraber fiyatlarımızın ciddi anlamda aşağı geldiğini görüyoruz. Fiyatların ciddi anlamda daha da aşağı geleceğini düşünüyorum" dedi. -

İSTANBUL

Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi
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Üsküdar Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Üsküdar, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'ın zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı denetimi - Son Dakika


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