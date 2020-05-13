ÜSKÜDAR'DAKİ ANAOKULUNUN ÖĞRENCİLERİ MAKETLERİYLE BULUŞTU - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Üsküdar'da özel bir anaokulunda öğrencilerin maketleriyle yapılan etkinliğin ardından 20 gün sonra sokağa çıkma yasağının kalmasının ardından çocuklar kendi maketleriyle buluştu. Anaokullarına gelen öğrenciler arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Üsküdar'da özel bir anaokulu yetkilileri sokağa çıkma yasağı nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı platform üzerine öğrencilerin maketleri koyup, öğrencilerin alınan ses kayıtları hoparlörden vermişti. Günler sonra kısıtlamanın kalktığı saatler arasında ana okula gelen çocuklar bir araya gelerek arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak eğlendi. Anaokulunun öğretmenleri ayrıca 23 Nisan'da kullandıkları maketleri yeniden platforma koyunca, çocuklar maketleriyle buluşmuş oldu.

Hem okullarını hem de arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Kimi oyuncaklarla oynarken, kimi de salıncak ve kaydıraklara bindi. Eğitmenlerden olan Müjgan Çakmak, Birkaç saat da olsa bir araya geldi çocuklar okullarında. Özlemlerini giderdiler. Oyunlar oynuyorlar. Çok mutluyuz. Biz ve velilerde kurallar uyuyoruz diye konuştu. Okula gelen çocuklardan biri Arkadaşlarımı çok özlemiştim. Bir araya geldik çok mutluyum diye konuştu.