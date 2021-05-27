Üsküdar'daki asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da yapılan asayiş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesine bağlı Motorize Büro Amirliği ve yunus ekipleri, 26 Mayıs'ta ilçede asayiş ve pandemi denetimleri yaptı.

Toplam 8 ayrı noktada, 50 ekip ve 25 motor ile yapılan uygulamalarda toplam 23 bin 751 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, farklı suçlardan arandığı ve firari olduğu tespit edilen 49 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Üsküdar'da, 2 bin 195 araca yönelik denetlemede muayenesi ve sigortası olmayan 6 araç trafikten men edildi. İlçede bulunan 21 metruk bina ve 86 çocuk parkındaki kontrollerde ise uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen 1, ruhsatsız tabanca taşıyan 2 şüpheliye yasal işlem yapıldı. Ayrıca, iş yeri ile evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.