Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır

Üsküdar'da bulunan ve asırlar öncesinden kazılarak günümüze dek ulaştığı düşünülen yer altındaki gizli bir tünel, definecilerin tahribine uğradı.

TARİHİ ESER VE SİKKELERİN ÇALINDIĞI İDDİASI

İddiaya göre bir ucu Çengelköy'den bir ucu ise Kuzguncuk'tan çıkan gizli tünelin yakınında kamp kuran defineciler, aylarca tünel içerisinde kazı çalışmaları yaparak yaklaşık 500 metre kazdı. Defineciler, tünelin içerisinde bulunan ve yanlış açıldığı takdirde açan kişinin üzerine toprağın döküldüğü tuzaklı kapıları, kurdukları düzenek ile etkisiz hale getirdiler. Tünel içerisinde kazarak ilerleyen definecilerin tünelde bulunan tarihi eserleri ve sikkeleri çalmış olabilecekleri düşünülüyor. Mağara ve Dehliz Araştırmacısı Fatih Bayrak olayı fark ederek tahrip edilen tüneli cep telefonu ile kayda aldı, ardından durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, tünel çevresinde çalışma başlattı.

İNCELEME YAPILDI

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, basında yer alan "Çengelköy'den Kuzguncuk'a Uzanan Define Avı" başlıklı haberdeki görüntü ve iddialar nedeniyle Müdürlük personeli ve ilgili kurum temsilcileriyle yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMADI"

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yapılan incelemelerde Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi Ömürtepe Yokuşu Sokağı ile Kandilli- Göksu Caddesi arasında Geç Osmanlı/Erken Cumhuriyet dönemlerine ait taş örgü su kanalı bulunmaktadır. Kanal zemininde yeni tarihlerde açılmış 1,50 santim derinlik ve 2 metre çapında bir çukur tespit edilmiş ancak alanda herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir."