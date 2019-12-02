Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışının 1. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Merkezinin hizmete açılışının 1'inci yıl dönümü, vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı. Etkinlikte engelli vatandaşlar hem geleneksel dans gösterileri düzenledi hem de birbirinden farklı şarkılarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.



Üsküdar'da Engelsiz Yaşam Merkezinin hizmete açılışının yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Yoğun katılımın yaşandığı kutlamada, Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan resimler ve ürünler için sergi düzenlendi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaşarak engelli öğrencilerin ürettiği ürünleri inceledi ve gençlerle fotoğraf çektirdi.



Başkan Türkmen, ağır yatalak engelli çocuğu olan aileler için de oda hizmeti sunduklarını kaydederek, " Türkiye'de hiçbir yerde olmayan 7 yıldızlı bir otel konforunda 10 odamız var. Aileler, engelli çocuğu burada istirahat ederken kendilerine sosyal zaman bulmuş olabilecek. Alzheimer hastalığının başlangıç seviyesinde olan hastalarımız ve onların yakınlarına yönelik de bir eğitim çalışması yaptık " diye konuştu.



Merkezdeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğuna dikkat çeken Başkan Türkmen, belediyenin yaşlılar için evde bakım hizmeti, cenaze için taziye hizmeti, yeni doğan için bebek tebrik ekibi gibi tüm hizmetlerinin de bu merkezde sürdürüldüğünü belirtti.



Merkezle ilgili bilgi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "5 katlı merkezimiz 5 bin metrekare kapalı ve 5 bin metrekare de açık alana sahip. Başka hiçbir kamu alanında olmayan hem kız hem de erkek çocukları için terapi havuzlarımız var. 7 yıldızlı otel konforunda özellikle yatağa bağımlı engelli çocukların günübirlik konaklayacağı odalar bulunuyor. Evde engelli çocuğu olan aileler bize telefon ediyorlar. Onları gidip evlerinden alıyoruz. Çocukları merkezde uzmanlar gözetiminde istirahat ederken anneler, babalar kendileri için zaman ayırabiliyorlar. Alışveriş, hasta ziyareti, piknik yapabilecekler ya da bir dost meclisine katılma fırsatı bulabiliyorlar." diye konuştu.



Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrenciler tarafından koro halinde müzik dinletisi ardından yıl dönümü pastası kesildi. - İSTANBUL