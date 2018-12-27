Üsküdar'daki Esrarengiz Tünel Kapatıldı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHAÜsküdar'da evlerin altından tünel geçtiğini fark edenler durumu yetkililere haber verdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA



Üsküdar'da evlerin altından tünel geçtiğini fark edenler durumu yetkililere haber verdi. 400 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen tünelin diğer ucu inşaatı devam eden bir yurda çıkarken ekipler yaptıkları inceleme sonrasında tüneli kapattı.



Olay Bahçelievler Mahallesi Alibey sokakta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan bir kişinin aracının arka tekeri bir çukura girdi



Komşularının yardımıyla aracını kurtaran mahalle sakini evlerinin altından geçen bir tünel olduğunu anladı. Tüneli fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve belediye ekipleri açılan tünel ve çevresinde araştırma başlattı.



Yetkililerin yaptığı araştırma sonucu açılan tünelin diğer ucunun inşaatı devam eden bir yurda çıktığı anlaşıldı. Mahalleliyi tedirgin eden yaklaşık 400 metrelik tünel görevliler tarafından kapatıldı.



Sezgin Çakmak, "Ufak bir göçük oldu, araba düştü. Baktığımızda iki tane tünel çıktı. Araştırma sonrasında yurda kaçak bir şekilde atık su gideri döşemişler. Evlerin altından geçen borular yüzünden evimi su basıyor. Borular kapandı ama ağızları hala açık duruyor" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, "Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Tünel açmışlar, çoluk çocuk içeri giriyordu" diye konuştu



Polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



---------



-Tünelden görüntü



-Ekiplerden görüntü



-Toplanan mahallenin görüntüsü



-Yurt inşatından görüntü



-Vatandaşlar ile röp



-Genel ve detay görüntüler

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Üsküdar'da Esrarengiz Tünel! Yetkililer Kimin Kazdığını Araştırıyor