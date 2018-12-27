Son Dakika Haberleri: Üsküdar'daki Esrarengiz Tünel Kapatıldı

Üsküdar'daki Esrarengiz Tünel Kapatıldı

2 saat önce

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR -İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da evlerin altından tünel geçtiğini fark edenler durumu yetkililere haber verdi.

Üsküdar'daki Esrarengiz Tünel Kapatıldı, System.String[]
Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ÜSKÜDAR'da evlerin altından tünel geçtiğini fark edenler durumu yetkililere haber verdi. 400 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen tünelin diğer ucu inşaatı devam eden bir yurda çıkarken ekipler yaptıkları inceleme sonrasında tüneli kapattı.

Olay Bahçelievler Mahallesi Alibey sokakta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan bir kişinin aracının arka tekeri bir çukura girdi

Komşularının yardımıyla aracını kurtaran mahalle sakini evlerinin altından geçen bir tünel olduğunu anladı. Tüneli fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve belediye ekipleri açılan tünel ve çevresinde araştırma başlattı.

Yetkililerin yaptığı araştırma sonucu açılan tünelin diğer ucunun inşaatı devam eden bir yurda çıktığı anlaşıldı. Mahalleliyi tedirgin eden yaklaşık 400 metrelik tünel görevliler tarafından kapatıldı.

Sezgin Çakmak, "Ufak bir göçük oldu, araba düştü. Baktığımızda iki tane tünel çıktı. Araştırma sonrasında yurda kaçak bir şekilde atık su gideri döşemişler. Evlerin altından geçen borular yüzünden evimi su basıyor. Borular kapandı ama ağızları hala açık duruyor" diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, "Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Tünel açmışlar, çoluk çocuk içeri giriyordu" diye konuştu

Polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY, İstanbul Havalimanı'ndan 8'i Yurt Dışı 3'ü Yurt İçi Olmak Üzere Toplamda 11 Yeni Sefer Başlatıyor İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:24:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'daki Esrarengiz Tünel Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]