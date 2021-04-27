Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık - Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık

27.04.2021 11:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da kurduğu yeni Halk Ekmek büfesine Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri müdahale etti. Büfenin kaldırılmasını istemeyen ve alana gelerek tepkisini dile getiren bir ilçe sakininin videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar'da kurduğu yeni Halk Ekmek büfesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri Halk Ekmek büfesini önüne gelmiş ve pahasına olursa olsun o büfeyi oradan kaldıracaklarını ifade etmişti. Sosyal medyada görüntülerin hızla yayılması sonrası büfenin kaldırılmasını istemeyen vatandaşlar, alana gelerek tepkilerini dile getirdiler.

"BIRAKIN İNSANLAR UCUZ EKMEK ALSIN"

O isimlerden biri de Müzeyyen Ay isimli bir ilçe sakiniydi. Büfenin kaldırılmasına karşı çıktığını ifade eden Ay, tepkisini şöyle dile getirdi: "Bizde sıcak ekmek yemek istiyoruz. Yeter artık insanları canından bezdirdiniz. Bizi yerimizden yurdumuzdan ettiniz. Bir ekmek büfesidir, bırakın insanlar ucuz ekmek alsınlar.

"ARTIK BIKTIK, USANDIK"

Saatlerce kuyruklarda ekmek almak için bekliyoruz. Siz yöneticiler, büfeye engel olmak isteyenler siz gidip girsenize sıraya... Artık bıktık, usandık. Canımızdan bezdik. Konuşmaya hakkım var. Çünkü ben mağdurum, çünkü benim evimi yıktılar, beni darmadağan ettiler. Şimdi de ekmeğimi alıyorlar."

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık

Halk Ekmek, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık - Son Dakika


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