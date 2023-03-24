Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

24.03.2023 09:43

Üsküdar'da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın panik yarattı. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulundu. Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, yangında 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. 109 hasta ise başka hastanelere transfer edildi.

Saat 02.30 sıralarında Üsküdar'daki Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bulunan ameliyathane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler itfaiyeye haber verdi.

Üsküdar'daki hastanenin ameliyathanesinde yangın! İtfaiye ekipleri 4 saatlik çalışmayla söndürebildi

HASTALAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Buradan ambulanslara alınan hastalar çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

Üsküdar'daki hastanenin ameliyathanesinde yangın! İtfaiye ekipleri 4 saatlik çalışmayla söndürebildi

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülürken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında 1 yoğun bakım hastasının hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. 109 hastanın ise başka hastanelere nakledildiği ifade edildi.

Üsküdar'daki hastanede yangın! 1 yoğun bakım hastası hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

"PENCEREYE ÇIKTIM BAKTIM Kİ KIVILCIMLAR ATIYOR DIŞARIYA"

Hastanede yatan hastalardan biri, "Biz uyuyorduk, kattaki hemşireler ve hasta bakıcılar bize hemen boşaltmamızı söylediler. Bu arada tabii hemen pencereye çıktım baktım ki kıvılcımlar atıyor dışarıya. Karşımda da yaşlı bir amca vardı hemen onun fişlerini çektim ve sedyeyle dışarı çıkardım. Sonra görevliler ve itfaiye geldi ve diğer hastaları da tahliye ettiler" şeklinde konuştu.

Üsküdar'daki hastanenin ameliyathanesinde yangın! İtfaiye ekipleri 4 saatlik çalışmayla söndürebildi
Üsküdar'daki hastanede yangın! 1 yoğun bakım hastası hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Üsküdar'daki hastanede yangın! 1 yoğun bakım hastası hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Üsküdar'daki hastanede yangın! 1 yoğun bakım hastası hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : Evraklari yok etmek icin cikarilmistir :) Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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