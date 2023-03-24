Üsküdar'daki hastanede yangın çıktı! 1 yoğun bakım hastası yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı

Saat 02.30 sıralarında Üsküdar'daki Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdulhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında bulunan ameliyathane kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler itfaiyeye haber verdi.

HASTALAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Buradan ambulanslara alınan hastalar çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 10 KİŞİ YARALANDI

Hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu tamamen söndürülürken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında 1 yoğun bakım hastasının hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. 109 hastanın ise başka hastanelere nakledildiği ifade edildi.

"PENCEREYE ÇIKTIM BAKTIM Kİ KIVILCIMLAR ATIYOR DIŞARIYA"

Hastanede yatan hastalardan biri, "Biz uyuyorduk, kattaki hemşireler ve hasta bakıcılar bize hemen boşaltmamızı söylediler. Bu arada tabii hemen pencereye çıktım baktım ki kıvılcımlar atıyor dışarıya. Karşımda da yaşlı bir amca vardı hemen onun fişlerini çektim ve sedyeyle dışarı çıkardım. Sonra görevliler ve itfaiye geldi ve diğer hastaları da tahliye ettiler" şeklinde konuştu.