ÜSKÜDAR'DAKİ HATALI DÖNÜŞ NEDENİYLE MEYDANA GELEN KAZA KAMERADA

*Sola dönüşün yasak olduğu yerden dönmek isteyince kazaya neden oldu

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da hatalı dönüş yapan sürücünün otomobili karşı yönden gelen araçla çarpıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesi Alemdağ Yanyol Sokak Kavşağı üzerinde meydana geldi. Sürücü 34 LH 4883 plakalı otomobil, sola dönüşün yasak olduğu yerden dönmek isteyince, karşı yönden gelen Cemil Coşkun yönetimindeki 34 DZ 7816 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada iki araç içinde bulunan toplam 5 kişi hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi trafiğe kapatılırken bazı araç sürücüleri trafiğin kapatılmasına tepki gösterdi.

KAZA ANI KAMERADA

5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Trafik kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah aracın Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu ve ardından sola dönüş yaptığı, bu sırada karşı yönden gelen beyaz araçla çarpıştığı ve yaralıların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Kaza anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Kaza yapan araçlar

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yerindeki ambulans ekipleri

-Ambulans içindeki yaralı

-Caddenin trafiğe kapatılması

Polis ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan siyah araç sürücüsü

-Yolun kapatılmasına tepki gösteren sürücüler

-Araçların vinç yardımıyla çekilmesi

-Esnaf ile röp

-Genel ve detay