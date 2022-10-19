ÜSKÜDAR'DAKİ HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLARI YAKALANDI

ÜSKÜDAR'da park halindeki otomobillerin hayalet gösterge olarak bilinen dijital panellerini çalan biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin olay sırasında kendilerini fark eden güvenlik görevlisinden kaçtıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da park halindeki otomobillerden hayalet göstergelerin çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Görüntülerde park halindeki araca giren hırsızın, araç alarmı çalışınca kontrol için gelen sitenin güvenlik görevlisinden kaçtığı görülüyor.

Polisin çalışmasıyla şüpheliler Alihan K.(26) ile Damlanur D.(20) gözaltına aldı. Şüphelilerden Alilhan K.'nın 32, Damlanur D.'nin ise 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.