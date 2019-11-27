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Üsküdar'daki hırsızlar kamerada

6 saat önce

Üsküdar'da 3 ayrı evden iki günde 100 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı.

Üsküdar'da 3 ayrı evden iki günde 100 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin apartmanların giriş kapılarını kontrol etmeleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Üsküdar Salacak Mahallesi'ndeki 5-6 Kasım tarihlerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği Salacak Mahallesinde güvenlik kameralarını inceledi. İki gün içerisinde üç ayrı eve giren şüphelilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Şüphelilerin gündüz saatlerinde kapı göbek kilitlerini kırarak girdiği evlerden 100 bin lira değerinde elektronik eşya ve 5 bin lira nakit para çaldığını tespit etti. Polis kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SON HIRSIZLIK OLAYLARINDAN SONRA YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Ekipleri, şüphelerin kullandığı otomobil plakasını tespit ederek teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler Salacak Mahallesi'nde izine rastladığı iki şüpheliyi aynı gün yakaladı.

Şubede sorgulanan Maşallah T.'nin (40)'nin 6 adet suç kaydı, yaşı küçük H.Y.'nin (15) 32 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin çalıntı olduğu belirlendi. Şüphelilerinden yaşı küçük H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Maşallah T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜZÜNÜ GİZLEMEK İÇİN YAN YAN YÜRÜDÜ

Öte yandan şüphelilerin apartmanların açık kalmıi kapılarının açık olup olmadığını kontrol ettikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden birinin montunun şapkasıyla başını örtmesi ve sokaktaki güvenlik kamerasını fark ederek yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü. Şüphelinin yüzünü gizlemeye çalışırken geri geri yürümesi ardından arkasındaki güvenlik kamerasını fark edince yan yan yürüdüğü anlar dikkat çekti.

Üsküdar'daki hırsızlar kamerada

Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:36 Kaynak: DHA
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