Hem suçlular hem güçlü! Üsküdar'da kaçak kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü'nü dövdüler - Son Dakika
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Hem suçlular hem güçlü! Üsküdar'da kaçak kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü'nü dövdüler

30.05.2023 12:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Çıkan olaylarda İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darp edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafeleri yıkma çalışmaları devam ediyor. Yürütülen çalışmalarda bir işletmenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında gerginlik çıktı.

ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

İddiaya göre kafe sahipleri önce İBB Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürü Nazan Başelli ile tartıştı. Kafe sahipleri daha sonra da İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'in üzerine yürüdü.

Üsküdar'daki kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darbedildi

DARBEDİLDİ

Alanda çıkan ve fiziki sataşmaya dönen gerginlik sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, kafe sahipleri tarafından darbedildi. Saldırı sonrası basına yansıyan fotoğraflarda Gülten'in burnunun kanadığı görüldü.

Üsküdar'daki kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten darbedildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hem suçlular hem güçlü! Üsküdar'da kaçak kafelerin yıkımı sırasında İBB İmar Müdürü'nü dövdüler - Son Dakika


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