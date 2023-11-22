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Üsküdar'daki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga İsrail protestosuyla ilgili değilmiş - Son Dakika

Üsküdar'daki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga İsrail protestosuyla ilgili değilmiş

Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga, İsrail-Filistin savaşıyla ilgili değil, laf atma sebebiyle çıkmış. Olaya karışan taraflar birbirlerinden şikayetçi değiller.

Üsküdar\'daki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga İsrail protestosuyla ilgili değilmiş
22.11.2023 - 17:04,
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Üsküdar'da bir alış veriş merkezindeki kahve zinciri şubesinde İsrail'i protesto eden grup ile mekandaki müşteriler arasında 'İsrail protestosu' sebebiyle kavga çıktığı iddia edilmişti. Edinilen yeni bilgilere göre, kavganın İsrail- Filistin savaşı sebebiyle değil, laf atma sebebiyle Üsküdar'daki bir alış veriş merkezinde çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da bir alış veriş merkezindeki kahve zincirinin şubesinde yaşanan olayda iki grup arasında kavga çıkmış, kavganın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup ile mekanda kahve içen başka bir grup arasında çıktığı iddia edilmişti.

Kavgaya dair yeni detaylara ulaşıldı

Olayla ilgili olarak Üsküdar Güvenlik Büro Amirliğine bağlı ekipler inceleme yürüttü. İnceleme neticesinde elde edilen yeni detaylara göre, olayın Üsküdar'da Acıbadem Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezinde 19 Kasım tarihinde yaşandığı, kavganın İsrail-Filistin savaşıyla ve boykot ile alakalı olmadığı, laf atma sebebiyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca olaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filistin, Üsküdar, İsrail, kavga, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üsküdar'daki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga İsrail protestosuyla ilgili değilmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'daki kahve zinciri şubesinde çıkan kavga İsrail protestosuyla ilgili değilmiş - Son Dakika
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