Üsküdar'daki Meydan Çalışması

Üsküdar
Selman Ağa Camisi çevresindeki meydan çalışmasında sona gelindi. İBB
açıklamasına göre, çalışmalarla Üsküdar'ın 3 bin 500 metrekarelik yeni bir meydan kazandığı belirtilerek, restorasyonu süren tarihi caminin de fiziki olarak görünür olduğu kaydedildi.
Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Selman-ı Pak caddelerinin kesiştiği yerdeki 513 yaşındaki tarihi Selman Ağa Camisi etrafındaki yapılar kamulaştırılarak yıkıldı.
Etrafı açılarak, fiziki olarak her yönden görülebilir kılınan cami çevresi de Üsküdar Meydanı'na katıldı.
Yeni meydan diğer yaya alanlarıyla birleştirilerek 8 bin 500 metrekarelik yaya alanı Üsküdar'ın hizmetine sunuldu.
Selman Ağa Camisi Çevresi Meydan ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Proje ve yapım maliyetinin 5 milyon 100 bin lira olduğu kaydedildi.