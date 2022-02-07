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Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı

07.02.2022 14:59

Üsküdar'da 5 katlı binanın 4. katında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Harabeye dönen evde 2'si ağır 4 kişi yaralanırken enkaza dönen evin içi görüntülendi.

Üsküdar merkezde 5 katlı binanın 4. katında saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

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2'Sİ AĞIR 4 YARALI VAR

Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonrası açıklama yapan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek; ilk tahminlerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini söyledi. Demiryürek; "Zemin dahil 5 katlı bir binanın son katında ekiplerimizin ilk tahminlerine göre; doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Binanı son katı tamamen tahrip olmuş durumda. 4 yaralımız var, hastaneye intikalleri sağlandı. Binada başka yaralanın olup olmadığı bina emniyeti sağlandıktan sonra tespit edilecek. Yıkılma ihtimaline karşı çevredeki binalar boşaltıldı. Bana verilen bilgiye göre 2 yaralının durumu ağır. Kolonlar duruyor ama bütün duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya göçmüş durumda. Yaralılar ilk belirlemelere göre o katta yaşayanlar" ifadelerini kullandı.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan olay sonrasında patlamanın yaşandığı ev kameralarca görüntülendi. Videoda evin tamamen harabeye döndüğü, bütün duvarların göçtüğü ve büyük bir maddi hasarın olduğu görülüyor.

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Doğalgaz, Patlama, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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