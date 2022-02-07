Üsküdar merkezde 5 katlı binanın 4. katında saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu. Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.
Patlamada 4 kişi yaralanırken bina tahliye edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sonrası açıklama yapan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek; ilk tahminlerine göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceğini söyledi. Demiryürek; "Zemin dahil 5 katlı bir binanın son katında ekiplerimizin ilk tahminlerine göre; doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Binanı son katı tamamen tahrip olmuş durumda. 4 yaralımız var, hastaneye intikalleri sağlandı. Binada başka yaralanın olup olmadığı bina emniyeti sağlandıktan sonra tespit edilecek. Yıkılma ihtimaline karşı çevredeki binalar boşaltıldı. Bana verilen bilgiye göre 2 yaralının durumu ağır. Kolonlar duruyor ama bütün duvarlar patlamanın etkisiyle dışarıya göçmüş durumda. Yaralılar ilk belirlemelere göre o katta yaşayanlar" ifadelerini kullandı.
Öte yandan olay sonrasında patlamanın yaşandığı ev kameralarca görüntülendi. Videoda evin tamamen harabeye döndüğü, bütün duvarların göçtüğü ve büyük bir maddi hasarın olduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'daki patlamada bir ev harabeye döndü: 2'si ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika