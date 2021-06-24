Üsküdar'daki tarihi Bekardere Çeşmesi yeniden su ile buluştu - Son Dakika

- Üsküdar'daki tarihi Bekardere Çeşmesi yeniden su ile buluştu

İSTANBUL - Üsküdar'da bulunan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı ile Çengelköy Havuzbaşı Parkı içerisine taşınarak restore edilen tarihi Bekardere Çeşmesi yeniden su ile buluştu. Aslına uygun olarak restore edilen ve taşınma esnasında taşlarının hepsinin sırasına göre numaralandırıldığı tarihi çeşmenin restorasyon sonrası kullanıma açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

İstanbul 6 numaralı kültür varlıklarını koruma kurulunun 21 Mayıs 2018 tarihli gereği, Bekarderesi Çeşmesi, Çengelköy Havuzbaşı parkı içerisine taşınarak restorasyon çalışması tamamlandı. Bekir Efendi Çeşmesi olarak da bilinen çeşmenin mevcut yerinde gelişen şehir hayatı, ticari işletmelerin çoğalması ve hem insan hem de araç trafiği akışını engellemesinden dolayı halihazırda uygulanabilen bir uygulamayla Anıtlar Kurulu'ndan çıkan kararla Havuzbaşı Parkı'na taşındı. Taşınma esnasında çeşmedeki taşların hepsi sırasına göre numaralandırılırken, bakımları yapılarak aslına uygun olarak restore edildi. Restorasyon ve taşınma işlemleri sona eren tarihi çeşme, 23 Haziran Çarşamba günü Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, 15 Temmuz Gazisi Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu'nun katılımıyla halkın hizmetine açıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu hatırayı, bu güzellikleri, bu tarihi zenginlikleri yaşatma ve geleceğe taşıma adına, bu çeşmeyi kuruldan onaylanmış şekliyle, çeşmenin aslına uygun, Anıtlar Kurulunun hem projeyi hem de taşıma projesini tasdik ettiği şekliyle, muhteşem bir çeşmeyi Çengelköy'ümüzün kadim bir çeşmesini buraya aslına uygun bir şekilde taşıdık. Bugün de inşallah suyu beraber açıyoruz. Çengelköy'ümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Açılışın ardından geri dönüşüm standını da gezen Başkan Türkmen, denize atılan atıklara dikkat çekti. Başkan Türkmen, geri dönüşüm standını gezmesinin ardından çocuklarla beraber kukla gösterisi seyretti.

Tarihi Bekardere Çeşmesi aynı zamanda Bekir Efendi Çeşmesi olarak da biliniyor. Barok dönem mimarisinin ince zarif dokusuna sahip bu çeşme Sultan 2. Mahmut tarafından yaptırıldı. Çeşme ikisi dar olmak üzere üç bölümlü bir düzenlemeye sahip. Çeşmenin orta kısmı kademeli barok kemerli olma özelliğine sahipken, ortadaki büyük kemerin üzerinde Sultan 2. Mahmut'un tuğrası oymalı ve oval bir madalyon üzerinde yerleştirilmişse de günümüze kadar ulaşamadı. Çeşme son zamanlarda teknesi ile yarısına kadar toprağa gömülmüş vaziyette iken 1981 yılında etrafı temizlenerek gün yüzüne çıkarıldı. Ayrıca bu temizlik sırasında çeşmeye dayalı abdesthane taşları da kaldırıldı.