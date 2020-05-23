ÜSKÜDAR'DAKİ TARİHİ CAMİNİN LOJMANINDAN HIRSIZLIK KAMERADA - Son Dakika

ÜSKÜDAR'daki tarihi caminin lojmanına hırsızlık yapmak için giren kişileri fark eden cami imamı, şüphelilerden birini kovaladı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Salı günü saat 14.10 sıralarında Üsküdar'daki Kaptanpaşa Cami'nin ikinci derece tarihi eser olan lojmanında meydana geldi. Caminin imamı işleriyle ilgilendiği sırada lojmanın bulunduğu yerden sesler geldiğini duyarak eve doğru yöneldi. Evin arka bahçesinde iki kişiyi gören imam, şüphelileri yakalamak için kovalasa da hırsız kaçmayı başardı. İkinci derece tarihi eser olan evin tarihi kapı kollarını, musluklarını ve elektrik tesisatının bir bölümünün çalındığı tespit edildi. Hırsızların üç katlı olan eve demir parmaklıklardan tırmanarak en üst kattaki pencereden girdikleri de belirlenirken, olayın ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, cami imamının sesleri duyarak caminin arkasındaki lojmana doğru yürüdüğü ardından hırsızın imamı görünce merdivenlerden aşağıya kaçtığı imamın kovalamasıyla köşeye sıkışınca da yukarı doğru kaçtığı görülürken, bir süre sonra çevredekilerin evin arkasına geldikleri görülüyor.

CAMİDEN DE HIRSIZLIK OLMUŞTU

Üsküdar'da 1499 yılında inşa edilen Kaptanpaşa Camii'nin 2015 yılında da tarih eser niteliği taşıyan ve 18.yüzyıl işçiliği olan Tekfur Sarayı çinileri hırsızlar tarafından çalınmıştı. Çalınan çiniler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilerek dün cami imamına teslim edilmişti.