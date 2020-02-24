Üsküdar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Çamlıca TEM bağlantı yolu Göztepe katılımında H.Ç. idaresindeki 34 DL 9405 plakalı kapalı kasa kamyonet, önünde seyreden A.G.'nin kullandığı yabancı plakalı tıra arakadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 100 metre geriye savrulan kamyonet çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü H.Ç. araçta sıkışırken yanında bulunan İ.B. yaralı vaziyette kamyonetten dışarı çıktı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesinin ardından polis, olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtardı.

Sürücü H.Ç. ve diğer yaralı İ.B. ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.