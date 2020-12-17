Üsküdar'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına aldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Uzunçayır Köprülü Kavşağı yakınında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ilerleyen 34 FH 6198 plakalı otomobil, önünde seyreden 41 GB 099 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu 2 araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Üsküdar 'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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