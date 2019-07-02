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ÜSKÜDAR'DAKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHAÜsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul DHA
Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 18.15'te yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşandı. Alevler bir çok ilçeden görüldü. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye götürüldü.
(Tür: İstanbul)
ÜSKÜDAR'DAKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
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