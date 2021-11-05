Üsküdar'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na her perşembe ücretsiz vapur seferi - Son Dakika

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Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Demokrasi Yolculuğu" programı kapsamında her perşembe saat 12.00'de, Valide Sultan Gemisi'yle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ücretsiz vapur seferi düzenlenecek.

Vapur seferlerinin ilki, çok sayıda Üsküdarlının katılımıyla yapıldı. Talep doğrultusunda seferlerin artabileceği belirtilirken ilk programdaki kontenjan, internet üzerinden yapılan başvurularla bir saat içinde tamamlandı.

Katılımcılar HES kodu kontrolünün ardından teker teker vapura alınarak maske ve mesafe kuralına uymaları yönünde bilgilendirildi.

Vapur seferine katılanları Üsküdar'dan uğurlayan Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, burada yaptığı konuşmada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Türk siyasal yaşamı için önemini vurguladı.

Türkmen, "Demokrasi Yolculuğu" adını verdikleri programın büyük talep gördüğünü belirterek, "Bu ada bizim demokrasi tarihimizin bir kara lekesi aslında yaslı ada. Yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası. Bu yüzden tüm halkımızın burayı görmesini arzu ediyoruz. Halkın seçtiği başbakanı haksız ve hukuksuz bir şekilde darbeyle görevden alıp uydurma mahkemelerle idam ettiler. Tarihin kara lekesi olan bu sürecin gerçekleştiği adayı görmek çok önemli. Program kapsamında rehberler tüm süreci anlatacaklar. Turlarımız tamamen ücretsiz. Normalde girişler ücretli. Biz sizin için ödedik. Ayrıca uzun yolculuktaki ikramlar ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap vermek için güzel bir program hazırladık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hareket eden Valide Sultan Gemisi, yaklaşık bir saat içinde adaya ulaştı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na ulaşan katılımcılar ilk olarak 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yargılamaların yapıldığı ve müzeye dönüştürülen Hasan Polatkan Spor Salonu'nu ziyaret etti. Burada 27 Mayıs darbesine giden süreci ve yargılamaları anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Rehber eşliğinde Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezen katılımcılar, Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminden bugüne kadar olan süreçte verilen demokratik mücadeleleri eserler üzerinden inceleme fırsatı buldu.

Katılımcılar son olarak Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede, Adnan Menderes'in çocukluk yıllarından itibaren hayatındaki önemli dönüm noktaları, siyasi hayatı ve darbe sonrasındaki yargılama döneminde tecrit koşulları, kitapları, mektup yazdığı ve tutuklu kaldığı hücre yer alıyor.

Ziyaretçiler, 4 saatlik ada programının ardından Valide Sultan Gemisi'yle geri döndü.

Programa katılan Salih Yılmaz, "Burası bizi çok duygulandırdı. Siyasi yaşamımızdaki kara bir lekeyi görüp hissetme fırsatımız oldu. O günler yaşanmamalıydı ama oldu. O yüzden tecrübe çıkarmak gerekiyor. Maalesef halkın oylarıyla seçilmiş siyasilerin böyle yargılanmaları bizi çok üzdü. Mahkeme salonundaki sinevizyon bizi çok duygulandırdı. Umarım daha güzel bir gelecek var. Vatanı ve milleti için hizmet eden devlet büyüklerimizin arkasındayız." dedi.

Katılımcılardan Cevdet Obus ve Ayla Obus da adada gezerken duygu dolu anlar yaşadıklarını ve bir dahaki programa torunlarını da getireceklerini söyledi.

Umay Atılgan ise gözleri dolarak hislerini anlatırken "Sinevizyon gösterisini izlerken ağladım, hala çok duyguluyum. Ben de torunlarımı getirip izleteceğim. Bizler o tarihleri yaşadık ve okuduk ama maalesef yeni gençler okumuyor. Torunlarımız da o hisleri yaşamalılar." ifadelerini kullandı.