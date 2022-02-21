Üsküdar'dan İdlib'e 100 tırlık yardım gönderildi - Son Dakika

Üsküdar Belediyesinin başlattığı kampanya kapsamında 100 tırlık yardım konvoyu, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İdlib Hiç Olmadığı Kadar Soğuk. Çocuklar Çok Üşüyor" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası için toplanan malzemeler tırlara yerleştirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla uğurlanan tırlar Harem Otogarı'ndan hareket etti.

İçerisinde gıda, ayakkabı, terlik, ev tekstili ürünü, battaniye ve muhtelif giyim eşyası gibi temel ihtiyaçların yer aldığı 100 yardım tırı dualar eşliğinde gönderildi.

İdlib'e gidecek bir tırın direksiyonuna kendisi geçen Başkan Türkmen, sembolik olarak aracı kullandı.

"Yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir anı yaşadık"

Türkmen, burada yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediyesi'nin öncülüğünde hayırsever vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile 15 gün içerisinde toparladıkları yardımları tırlara yüklediklerini ve yola çıkardıklarını belirtti.

Yardımların birkaç gün içinde sahiplerine ulaşacağını kaydeden Türkmen, "Bugün çok önemli bir ana tanıklık ettik. Üsküdarlı vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın hazırlamış olduğu 100 tırlık yardımı yola çıkardık. Bu tırlarda aslında sadece yardım ürünleri değil Üsküdarlı hemşehrilerimizin sevgisi, şefkati ve merhameti var. Oradaki mazlumların, çaresizlerin, kardeşlerimizin yanında olma duygusu var. Yardımlaşmanın zirveye çıktığı bir anı yaşadık. Onlar mutlu olacak, biz de mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.