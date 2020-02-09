Üsküdar'dan İdlib'e 80 tır yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar'dan İdlib'e 80 tır yardım - Son Dakika

Üsküdar'dan İdlib'e 80 tır yardım

6 saat önce

Üsküdar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri kampanyada İdlib'e 80 tır yardım gönderildi.

Üsküdar'dan İdlib'e 80 tır yardım, System.String[]

Üsküdar Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri kampanyada İdlib'e 80 tır yardım gönderildi. Harem'den yola çıkan tırlar havadan görüntülendi.


Yardım tırlarının uğurlanması dolayısıyla Harem Sahil Yolu Otoparkı'nda tören düzenlendi. Harem'de hareket eden yardım tırlarını uğurlamaya Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tırlar yol çıkmadan önce Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Duanın ardından tırlar İdlib'e gitmek üzere yola çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yardım tırlarından bir tanesinin direksiyonuna geçerek tırı bir müddet kullandı.


Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, yaptığı açıklamada, "Bugün Üsküdar'da bir ay önce başlattığımız İdlib'e yardım kampanyasının yardım malzemelerini gönderiyoruz. Üsküdar'da bütün sivil toplum kuruluşlarımız Kızılay, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri, İnsani Yardım Vakfı, Üsküdar'da bulunan hemşehri dernekleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte aşağı yukarı 80 tıra yakın bir malzeme toparladık. Giyecek, yiyecek, hijyenik malzemeler, ısınma malzemeleri, kuru gıdalar ve çocuk oyuncaklar var. Gerçekte bereketli bir çalışma oldu. Bir ayda bu kadar yardım toplamak kolay değil. Bizim insanımızın hamiyet perverliği yardım severliği her zaman olduğu gibi bu günde de İdlib'te soğukla açlıkla mücadele eden komşularımızın için seferber oldular. Buradan herkese çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:08 Kaynak: İHA
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