ÜSKÜDAR'I KARIŞTIRAN OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ:  800 BİN LİRALIK KRİPTO PARASI ÇALININCA TAKSİYE ÇARPMIŞ - Son Dakika
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ÜSKÜDAR'I KARIŞTIRAN OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ:  800 BİN LİRALIK KRİPTO PARASI ÇALININCA TAKSİYE ÇARPMIŞ

03.03.2023 17:43
ÜSKÜDAR'I KARIŞTIRAN OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ:  800 BİN LİRALIK KRİPTO PARASI ÇALININCA TAKSİYE ÇARPMIŞ

ÜSKÜDAR'da taksiye çarpıp bir kadına tepki gösteren sürücünün 800 bin lira değerine kripto paranın bulunduğu cep telefonunun çalınmasıyla olayların başladığı ortaya çıktı.

ÜSKÜDAR'da taksiye çarpıp bir kadına tepki gösteren sürücünün 800 bin lira değerine kripto paranın bulunduğu cep telefonunun çalınmasıyla olayların başladığı ortaya çıktı.

Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi'nde gece saatlerinde ortalık karıştı. Bir taksiye çarpıp kadına tepki gösteren sürücüyü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Olayın sırrı polis incelemesi sonrası ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre. F.Ö. adlı kadın 4 gün önce daha önce tanımadığı S.Ö.'nün yanına giderek telefonunu kaybettiğini söyledi ve cep telefonunu kullanmak için izin istedi. S.Ö., F.Ö.'ye telefonunu verdi. F.Ö., kendi numarasını aradıktan sonra telefonu sahibine geri verdi. 3 gün sonra F.Ö., S.Ö.'ye mesaj attı ve kendisini tanıttı. S.Ö.'nün kendisini tanıması üzerine onu birlikte vakit geçirmek için evine davet etti. S.Ö., F.Ö.'nün davetini kabul etti ve evine gitti. Gece birlikte vakit geçiren F.Ö. ile S.Ö. daha sonra araçla dışarı çıktı. Bu sırada F.Ö., yeniden telefonu istedi ve bir tanıdığını arayacağını söyledi. F.Ö., S.Ö.'nün telefonunu aldı ve bir kişiyi aradı. Telefonla konuşurken de araçtan uzaklaştı. O sırada 2 kişi, F.Ö.'nün elindeki telefonu alıp kaçtı. Durumdan şüphelenen S.Ö., F.Ö.'nün başkalarıyla işbirliği yaparak içinde 800 bin lira civarında kripto para hesabının olduğu telefonunun gasbedildiğini anladı. S.Ö. taksiye binen F.Ö.'yü durdurmak için taksiye çarptı. F.Ö'yü taksiden indiren S.Ö., kadını kendi aracına bindirdi. Olayın ardından S.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis yaptığı incelemedeF.Ö. adlı kadının telefonu çalan B.G. ve B.K. ile tanıştıkları, telefonun içerisinde 800 bin lira değerinde sanal para bulunduğundan haberdar oldukları belirlendi.F.Ö.'nün B.G. ile B.K.'ye 20 bin lira karşılığında telefonu çalmaları için anlaştıkları tespit edildi. Polis, F.Ö., B.K. ve B.G.'yi aynı gün içerisinde gözaltına aldı. Şüpheliler B.G. ve B.K., polise telefonu başka bir kişiye verdiklerini söyledi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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Kripto Para, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'I KARIŞTIRAN OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ:  800 BİN LİRALIK KRİPTO PARASI ÇALININCA TAKSİYE ÇARPMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'I KARIŞTIRAN OLAYIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ:  800 BİN LİRALIK KRİPTO PARASI ÇALININCA TAKSİYE ÇARPMIŞ - Son Dakika
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