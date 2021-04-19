Üsküdar'ın ilk kadın futbol takımı kuruluyor

Üsküdar Anadolu 1908 Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Birinci, Üsküdar'ın ilk kadın futbol takımını kuracaklarını açıkladı.

Türkiye'nin en eski üçüncü spor kulübü olan Üsküdar Anadolu 1908'in 57. Olağan Kongresi yapıldı. Tek listenin olduğu kongrede Abdülkadir Birinci, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkan seçildi. Birinci, Üsküdar'ın ilk kadın futbol takımını kuracaklarını açıkladı.

Türkiye'nin en eski üçüncü spor kulübü olan Üsküdar Anadolu 1908'in 57. Olağan Kongresi, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında sadece üyelerin katıldığı kongrede Üsküdar Belediyesi Başkan Danışmanı ve STK Komisyon Başkanı Esat Kalay ve Üsküdar Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Gürlü de hazır bulundu.

Mevcut yönetim, Divan Başkanlığı'na gensoru vererek, Mustafa Dereci yönetiminin hesaplarının kendilerine ulaşmadığının kayıt altına alınmasını ve hesapların iki ayrı dönem halinde okunup oylanmasını talep etti. Mustafa Dereci dönemine ait evrak ve hesaplar sunulmadığından Genel Kurul tarafından onaylanmadı. Abdulkadir Birinci dönemine ait ikinci dönem hesapları ve faaliyet raporları ise okunarak onaylandı.

Kongrede yönetime talip tek liste olduğu için açık usulle oylama yapıldı ve mevcut Başkan Abdülkadir Birinci yönetimi, kongreye katılan 187 üyenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Asbaşkan Şükran Yılmaz, zorlu süreçlerin arkada kaldığını söyledi. Yönetimi mahkeme kararıyla aldıklarını açıklayan Yılmaz, "Şu anda devam eden bu tur mahkememiz yok. Yalnızca Savcılığın Mustafa Dereci hakkında açmış olduğu zimmet davası ile bizim tespit ettiğimiz yolsuzluklarla ilgili açmış olduğumuz zimmet davası devam ediyor" dedi. Desteklerinden dolayı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e de teşekkür eden Yılmaz, Türkmen'in kulübe saha hediye edeceğini sözlerine ekledi.

Rahatsızlığı nedeniyle kongreye katılamayan Başkan Abdülkadir Birinci ise gönderdiği mesajda çeşitli müjdeler verdi. Üsküdar Anadolu 1908 Spor Kulübü Genel Sekreteri Mustafa İslamoğlu tarafından okunan mesajda, Birinci, "Zorlu bir süreçten geçerek zor bir görev üstlendik. Hedefimiz 7 branşta 599 lisanslı sporcu ile mücadele etmek. Futbolda hedef profesyonel ligler ve futbolda Üsküdar'ın ilk kadın futbol takımını kuracağız. Bunun yanında diğer amatör branşlarda da kadınlar takımımızı faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

Yeni yönetimde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu: Abdülkadir Birinci, Şükran Yılmaz, Mustafa İslamoğlu, Fatih Kotil, Murat Uzun, Kasım Kaba, Veli Karadeniz, Erdoğan Yılmaz, Murat Çadır, Kerim Azman, Mustafa Terzi, Harun Kopuz, Salih Mantaracı, Önder Şen, Ahmet Ali Günaydın.

Yönetim Kurulu (Yedek): Rıfat Genç, Hüsnü Saraç, Mert Abdullah Yılmaz, Güngör İnce, Hasan Şenol Kopuz, Fatih Yazıcı, Ahmet Koç, Suat Dağıstan, Mehmet Balcı, Ali Rıza Furat, Oğuzhan Kopuz, Nimet Kartal, Hüseyin Balık, Taylan Onur Dinçer.

Denetleme Kurulu (Asil-Yedek): Beytullah Çetinkaya, Zafer Kanburoğlu, Tansu Açebey, Özgür Kalkan, Uğur Ali Güngör, Emre İslamoğlu. - İSTANBUL