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ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK - Son Dakika

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK

07.02.2022 15:39

ÜSKÜDAR Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.

Demiryürek, "En üst katında doğalgazdan olduğunu düşündüğümüz, 3 öğrencinin birlikte kaldığı evde patlama meydana geldi. 4 yaralı var. 2'sinin durumunun ağır olduğu yönündeydi ancak durumlarının iyi olduğu yönünde bilgi geldi. Binanın üst katı kullanılmaz durumda. Biraz sonra itfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından üst katlar tedbiren yıkılacak daha sonra binanın yıkımı gerçekleştirilecek" dedi. Demiryürek yaralananlardan birinin öğrenci olduğunu kaydetti.

ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK
ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK
ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK

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Murat Sefa Demiryürek, Patlama, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR KAYMAKAMI DEMİRYÜREK: BİNANIN YIKIMI YAPILACAK - Son Dakika


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