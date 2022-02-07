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Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi

07.02.2022 15:18

Son dakika haberleri: Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi.

Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da 4 katlı binanın üst katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevre binalarda maddi hasar oluştu. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı bina havadan görüntülendi.

Olay, Üsküdar'da Validei Atik Mahallesi, Abacıdede sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı patlamada ki binada büyük bir maddi hasar meydana geldi. Öte yandan doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina havadan drone ile görüntülendi.

Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi
Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi
Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi
Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi
Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Üsküdar'da doğalgaz patlamasının meydana geldiği bina böyle görüntülendi - Son Dakika
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