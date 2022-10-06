Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti - Son Dakika
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Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti

06.10.2022 14:25

Üsküdar Meydanı'nda sokak röportajı veren bir genç, hükümeti eleştirdiği sırada yoldan geçen bir şahsın saldırısına uğradı. Röportaj ekibine ve açıklamada bulunan gence tehditler yağdıran şahıs, "Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız? Göster gazeteci kimliğini. Bırakın bu işleri. Bu röportajı yapmaya hakkın yok. Hiçbir şey değilsiniz. Pabucumun gazetecileri." diye konuştu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kaydedilen bir görüntü, izleyenleri hayrete düşürdü. Bir platform için sokak röportajı yapan ekip, yoldan geçen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

"KİMDEN İZİN ALDINIZ?"

Sokak röportajı yapan kişi, Üsküdar Meydanı'nda bir gençle konuşmaya başladı. Ülkenin durumu sorulan genç, gidişatı ve hükümeti eleştirmeye başladı. O sırada yoldan geçen bir adam konuşulanlara tepki göstererek, "Neyin peşindesiniz? Bak Üsküdarlıyım he, akıllı olun. Kimden izin aldınız? Göster gazeteci kimliğini. Bırakın bu işleri. Bu röportajı yapmaya hakkın yok. Hiçbir şey değilsiniz. Pabucumun gazetecileri." dedi. Saldırıya uğrayan ekip ise şahsa böyle bir şey yapmaya hakkının olmadığını söyledi.

Sokak röportajı yapanlara saldıran adam bir de tehditler savurdu

TEHDİT ETTİ

Bağıra bağıra konuşan şahıs daha sonra çekim yapan ekibi "Bak çağırırım şimdi milleti" diyerek tehdit etti. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada tansiyon epey yükseldi. Burun buruna gelen şahıslar, daha sonra araya giren diğer vatandaşlar tarafından ayrıldı.

Yaşanan gergin anlar, röportajı yapan kişiler tarafından anbean kaydedildi.

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