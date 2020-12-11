Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı - Son Dakika

Üsküdar meydan ve belirli noktalarda olta balıkçılarına özel işaretlemeler yapıldı

Balık tutarken maske takmak zorunlu, sigara içmek yasak

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri özel işaretlerle belirlenen yeni alanlarda olta balıkçılığı denetimi yaptı. Üsküdar sahil hattı ise meydandan başlanarak gün boyu dronelarla kontrol edilecek.

Korona virüs vaka ve hasta sayılarındaki yükseliş nedeniyle olta balıkçılığıyla ilgili yeni tedbir kararları alındı. İçişleri Bakanlığının yeni yayınladığı "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesine göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakıldı.

Üsküdar Belediyesi de bu genelge doğrultusunda gerekli önlem ve hazırlıklar için hemen harekete geçti. Zabıta ekipleri olta balıkçılığının en yoğun olduğu Üsküdar Meydanı'ndaki sahil hattına 3 metre arayla işaretler koymaya başladı.

Konu hakkında bilgi veren Üsküdar Belediyesi Zabıta Amiri Kubilay Ay, "Balıkçılarımızın genelge gereği 3'er metre mesafe aralıklarla durmasını sağlamak için çizilen çizgiler ve stickerlar dışında durmalarını ve balık tutmaları yasaklanmıştır. Bununla ilgili denetimlerimiz devam ediyor. Ayrıca yine genelgede belirtilen hususlar dahilinde balık tutulan yerlerde sigara içilmenin yasak olduğu, maske takmadan balık tutmanın yasak olduğu, bununla ilgili de ekiplerimiz havadan drone ve yaya olarak devriye halinde bütün balıkçılarımızı uyararak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Balık tutan Mehmer Şakir Ekin, "İyi oldu mesafe konması. Aşağı yukarı üç kişi, dört kişi yan yanaydık. Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.