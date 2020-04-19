Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı - Son Dakika

Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı

15 dakika önce

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Üsküdar'ın caddeleri ve sokakları boş kalırken, meydanı da güvercinlere ve martılara kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Üsküdar'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun yasağa uymasıyla caddeler, sokaklar ve sahil şeridi sessizliğe büründü. Üsküdar Meydanı ise güvercinlere ve martılara kaldı. Polis ekiplerinin birçok yerde önlem alarak uygulama noktası oluşturduğu ve vatandaşlardan kurum kimlik kartı ile çalışma belgesi istediği görüldü.


Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 10:59 Kaynak: DHA

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