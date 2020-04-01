ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR - Son Dakika

Koronavirüs salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi