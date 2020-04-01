ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR - Son Dakika

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR
6 saat önce
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüs salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüs salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.
İstanbulluların Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaması üzerine meydanlar boş kaldı. Üsküdar Meydanı ve iskelesinde sessizlik devam etti. Vapur iskelesi ve otobüs duraklarında kimsenin olmadığı dikkat çekti. Günlerdir boş kalan Üsküdar Meydanı'nda bulunan güvercinler ise aç kaldı. Salacak sahilinde yasağa rağmen yürüyüş yapan ve gezen vatandaşlar görüntülendi. Polis ekipleri megafonla sahilde bulunanları uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:52 Kaynak: DHA
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