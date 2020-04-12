ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR - Son Dakika

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA SESSİZLİK SÜRÜYOR
6 saat önce
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKoronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve metrobüs durakları da boş kaldı.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Üsküdar Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve metrobüs durakları da boş kaldı.
Türkiye'de ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı. Üsküdar Meydanı'nda ve sahilde ise sokağa çıkma yasağıyla birlikte sessizlik sürüyor. Meydanda sadece polis ekipleri görülürken, Altunizade Metrobüs Durağı'nda hiçbir yolcunun bulunmaması da dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:06 Kaynak: DHA
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