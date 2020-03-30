Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik - Son Dakika

Üsküdar Meydanı ve sahilinde sessizlik
6 saat önce
KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor.
KORONAVİRÜS salgınına yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Sahilde balık tutmanın ve yürüyüş yapmanın yasaklanmasıyla birlikte önceden insan yoğunluğu yaşanan Üsküdar
sahili ve meydanı bu sabah saatlerinde boş kaldı. Üsküdar- Eminönü
seferini yapan motordaki yolcular da görevliler tarafından sosyal mesafeyi korumaları konusunda sık sık uyarıldı. .
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:04 Kaynak: DHA
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